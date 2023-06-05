В Чехии десять человек пострадали в аварии поезда с грузовиком

В Чехии пассажирский поезд столкнулся с грузовиком. По последним данным, пострадали десять человек.

Авария произошла в районе города Голешов на востоке страны. Предположительно, причиной столкновения стала невнимательность водителя грузовика.

Всего в поезде находилось около 50 человек. В результате травмы получили 10 пассажиров. В основном пострадавшие отделались ушибами. В тяжелом состоянии находится водитель, его госпитализировали.

Движение на данном участке временно приостановлено. Остальных пассажиров поезда доставили до ближайшей железнодорожной станции автобусами.

Прага, Зоя Осколкова

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