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Понедельник, 5 июня 2023, 12:00 мск

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В Чехии десять человек пострадали в аварии поезда с грузовиком

В Чехии пассажирский поезд столкнулся с грузовиком. По последним данным, пострадали десять человек.

Авария произошла в районе города Голешов на востоке страны. Предположительно, причиной столкновения стала невнимательность водителя грузовика.

Всего в поезде находилось около 50 человек. В результате травмы получили 10 пассажиров. В основном пострадавшие отделались ушибами. В тяжелом состоянии находится водитель, его госпитализировали.

Движение на данном участке временно приостановлено. Остальных пассажиров поезда доставили до ближайшей железнодорожной станции автобусами.

Прага, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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