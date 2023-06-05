В Австралии в аварии с верблюдами погиб водитель школьного автобуса

В Австралии школьный автобус столкнулся с верблюдами. В результате один человек погиб. Об этом сообщает телеканал ABC News.
ДТП произошло в штате Квинсленд сегодня утром. Автобус направлялся за школьниками и в пути столкнулся с двумя верблюдами.
Водителя в тяжелом состоянии доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.
На место прибыли сотрудники экстренных служб и полицейские. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Как сообщил владелец верблюжьей фермы, животные получили смертельные ранения и погибли на месте аварии.
Сидней, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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