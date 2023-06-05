В Австралии в аварии с верблюдами погиб водитель школьного автобуса

В Австралии школьный автобус столкнулся с верблюдами. В результате один человек погиб. Об этом сообщает телеканал ABC News.

ДТП произошло в штате Квинсленд сегодня утром. Автобус направлялся за школьниками и в пути столкнулся с двумя верблюдами.

Водителя в тяжелом состоянии доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.

На место прибыли сотрудники экстренных служб и полицейские. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщил владелец верблюжьей фермы, животные получили смертельные ранения и погибли на месте аварии.

Сидней, Зоя Осколкова

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