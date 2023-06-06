В Малави в аварии с грузовиком погибли 22 человека

В Малави перевернулся грузовик, который перевозил футболистов и болельщиков. В результате погибли 22 человека. Об этом сообщает ВВС.

ДТП произошло на трассе на севере страны. В грузовике находились 80 человек, среди которых футболисты-любители, возвращавшиеся домой с матча.

Автомобиль съехал с дороги и перевернулся. В результате аварии 22 человека погибли, еще 12 получили различные ранения и были госпитализированы, состояние многих из них оценивается как тяжелое.

Отмечается, что в Малави разрешены перевозки пассажиров в грузовых автомобилях, которые специально для такого оборудованы.

Лилонгве, Зоя Осколкова

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