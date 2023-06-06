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На пришвартованном на Аляске судне обнаружили тела трех человек

В США на борту парусника с разницей в несколько дней нашли три трупа. Об этом сообщает Mirror.

Трагедия произошла в городе Джуно. В конце мая женщина сообщила в полицию о том, что обнаружила на судне The Dusky Rock тело своего 51-летнего знакомого. Через два дня поступило сообщение о мертвой женщине, чей труп нашли в том же месте.

Прибывшие по вызову полицейские обнаружили не одну, а сразу две мертвых женщины. Одна из них была той, кто обратилась в полицию в первом случае.

Правоохранительные органы проводят расследование. Первичный осмотр не выявил следов насилия. Вероятно, все трое погибли из-за передозировки наркотиков.

Джуно, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / США

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