Microsoft уличили в сборе персональных данных детей

Федеральная торговая комиссия США оштрафовала Microsoft за незаконный сбор персональных данных несовершеннолетних. Об этом сообщает издание The Verge.

В ходе расследования было установлено, что во время игры на приставке Xbox дети могли вводить личные данные. При этом информацию предлагалось заполнить при создании игрового аккаунта до того, как появлялось уведомление о необходимости получения согласия родителей.

Сведения, предоставленные игроками, отправлялись на серверы Microsoft автоматически и хранились там долгое время. Лишь в 2021 году разработчики устранили проблему.

Торговая комиссия оштрафовала IT-гиганта на 20 млн долларов. В свою очередь в компании заявили, что полученные данные никогда не использовались, не передавались и не монетизировались, а сама проблема возникла в результате технического сбоя.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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