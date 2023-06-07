США запустят группировку спутников для наблюдения за аппаратами России и Китая

Космические силы США планируют запустить целую группировку спутников, которые будут наблюдать за аппаратами России и Китая. Об этом сообщает Bloomberg.

Группа спутников, получившая название Silent Barker, создавалась совместно с Национальным разведывательным управлением. Система будет включать несколько космических аппаратов, расположенных на высоте 35,4 тысячи километров над поверхностью Земли.

По мнению американских спецслужб, космические аппараты КНР и РФ могут представлять опасность для орбитальной группировки США. Задача Silent Barker состоит в том, чтобы искать, обнаруживать и отслеживать объекты для своевременного выявления угроз.

В управлении считают, что новая группировка существенно увеличит возможность Космических сил отслеживать на орбите спутники противника, маневрирующие вокруг или в непосредственной близости от американских аппаратов.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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