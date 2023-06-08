В Индии дорогу устелили ковром по «новейшей немецкой технологии»

В Индии рабочие положили на дорогу ковер и посыпали его асфальтной крошкой. Жители пытаются привлечь к ответственности компанию, проводившую ремонт. Об этом пишет Lokmat Times.

Местные жители несколько лет обращались к чиновникам с требованием починить дорогу, которая была в разбитом состоянии. Работы по ремонту стартовали только в прошлом месяце и довольно быстро завершились.

Однако спустя некоторое время стало очевидно, что работы были проведены некачественно. Строители уложили на дорогу ковер и сверху посыпали асфальтной крошкой. При этом компания утверждала, что для ремонта использовала «новейшую немецкую технологию».

Жители все еще надеются, что виновные понесут наказание, а дорогу все-таки починят.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

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