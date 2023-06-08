В Абхазии в 20 раз вырос штраф за появление в купальнике за пределами пляжа

В Абхазии в 20 раз увеличился штраф за появление за пределами пляжей в купальниках или обнаженном виде. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях внес парламент страны.
«Появление на улицах, на стадионах, в скверах, парках, во всех видах общественного транспорта и в других общественных местах, кроме пляжей и мест, отведенных для купания, в купальных костюмах либо в обнаженном виде влечет наложение штрафа в размере 100 минимальных размеров оплаты труда», – говорится в постановлении парламента.
Ранее штраф составлял пять минимальных размеров труда, или 300 рублей. Теперь же нарушителям придется выложить 6 тысяч рублей.
При этом под обнаженным видом понимается полное отсутствие одежды на теле человека либо отсутствие одежды на его торсе, передает ТАСС.
Закон вступает в силу с 1 августа. Туристов о штрафах предупредят с помощью информационных стендов, которые должны установить власти муниципалитетов.
Сухум, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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