В Абхазии в 20 раз вырос штраф за появление в купальнике за пределами пляжа

В Абхазии в 20 раз увеличился штраф за появление за пределами пляжей в купальниках или обнаженном виде. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях внес парламент страны.

«Появление на улицах, на стадионах, в скверах, парках, во всех видах общественного транспорта и в других общественных местах, кроме пляжей и мест, отведенных для купания, в купальных костюмах либо в обнаженном виде влечет наложение штрафа в размере 100 минимальных размеров оплаты труда», – говорится в постановлении парламента.

Ранее штраф составлял пять минимальных размеров труда, или 300 рублей. Теперь же нарушителям придется выложить 6 тысяч рублей.

При этом под обнаженным видом понимается полное отсутствие одежды на теле человека либо отсутствие одежды на его торсе, передает ТАСС.

Закон вступает в силу с 1 августа. Туристов о штрафах предупредят с помощью информационных стендов, которые должны установить власти муниципалитетов.

Сухум, Зоя Осколкова

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