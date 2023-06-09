Десятки тысяч жителей Филиппин эвакуируют из-за извержения вулкана

На Филиппинах проснулся вулкан Майон. В опасной зоне проживают десятки тысяч жителей. Об этом сообщает CNN Philippines.

Вулкан расположен в регионе Биколь на юго-востоке главного острова Лусон недалеко от города Легаспи. За последние сутки из кратера вылетают пепел и камни, также зафиксировано шесть выбросов лавы.

В результате был объявлен третий уровень опасности. В провинции Албай власти ввели режим чрезвычайного положения, проводится упреждающая эвакуация, уже перевезены в безопасные районы три тысячи человек.

Кроме того, эвакуации ожидают еще не менее 10 тысяч жителей из Легаспи, Табако, Лигао, Санто-Доминго, Малилипот, Бакакай и Дарага. Если интенсивность извержения вырастет, то экстренные службы вывезут всех, кто проживает в семи километров от вулкана, а это еще шесть тысяч человек.

Манила, Зоя Осколкова

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