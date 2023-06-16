Житель США подстрелил себя во сне

Американец случайно ранил себя из пистолета, отбиваясь от грабителей во сне. Оказалось, что оружие мужчина хранил незаконно. Об этом сообщают местные СМИ.

62-летний житель США попал в больницу с огнестрельным ранением. Он рассказал, что его хотели ограбить. Мужчина во сне схватил пистолет и сделал выстрел в сторону предполагаемого грабителя, но попал себе в ногу.

Полицейские провели расследование и выяснили, что в дом пострадавшего никто не врывался, это был всего лишь сон. При этом хозяин жилища владел оружием незаконно.

Сначала мужчину задержали, но затем выпустили под залог. Наказание за нарушение закона об оружии назначит суд.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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