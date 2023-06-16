российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 16 июня 2023, 14:10 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Житель США подстрелил себя во сне

Американец случайно ранил себя из пистолета, отбиваясь от грабителей во сне. Оказалось, что оружие мужчина хранил незаконно. Об этом сообщают местные СМИ.

62-летний житель США попал в больницу с огнестрельным ранением. Он рассказал, что его хотели ограбить. Мужчина во сне схватил пистолет и сделал выстрел в сторону предполагаемого грабителя, но попал себе в ногу.

Полицейские провели расследование и выяснили, что в дом пострадавшего никто не врывался, это был всего лишь сон. При этом хозяин жилища владел оружием незаконно.

Сначала мужчину задержали, но затем выпустили под залог. Наказание за нарушение закона об оружии назначит суд.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / США

Минфин США заявил об эффективности потолка цен на нефть из России / Биологическая лаборатория США появится в норвежской арктической зоне / Экс-сенатор США считает бесчеловечным подталкивать Украину к продолжению конфликта / Американская атомная подлодка с ракетами «Томагавк» прибыла в Южную Корею / В США три человека погибли и 100 пострадали от торнадо / Дания, Нидерланды, США и Британия объявили о поставке сотен ракет ПВО на Украину / NYT узнал о расколе в конгрессе США по вопросу помощи Украине / В США допустили мирные переговоры по Украине на своих условиях

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, США,