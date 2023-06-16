В Японии подняли возраст сексуального согласия с 13 до 16 лет

В Японии повысили возраст согласия. Вступивших в сексуальную связь с подростками младше 16 лет будут судить за изнасилование. Об этом сообщает The Japan Times.

Ранее в Японии был самый низкий возраст согласия среди развитых стран – 13 лет. Соответствующий закон был принят в 1907 году.

Японцы неоднократно протестовали с требованием повысить этот порог из-за большого количества оправдательных приговоров по делам об изнасиловании подростков. Преступники запугивали или подкупали деньгами детей, добиваясь интима, но суд вставал на сторону обвиняемых, которые утверждали, что все происходило по взаимному согласию.

Теперь же секс с подростками младше 16 лет будет считаться изнасилованием. Нарушителям грозит лишение свободы и штраф в размере 500 тысяч иен.

Однако есть и исключение. В том случае, если одному из партнеров исполнилось 13 лет, а разница между ними составляет не более пяти лет, то старший не будет подвергаться уголовному преследованию.

Токио, Зоя Осколкова

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