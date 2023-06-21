В женской тюрьме в Гондурасе погибли десятки заключенных

В Гондурасе более 40 человек стали жертвами столкновений в женской тюрьме. Об этом сообщает прокуратура страны.

Инцидент произошел в департаменте Франсиско Морасан. По версии следствия, конфликт случился между членами двух преступных группировок. В результате возник пожар.

25 человек сгорели заживо в закрытом помещении тюрьмы. 16 заключенных были ранены холодным или огнестрельным оружием и скончались от полученных травм. Пятеро пострадавших госпитализированы.

Президент Гондураса Сиомара Кастро заявила, что подобное могло произойти только при попустительстве силовых структур. Глава государства заверила, что намерена принять кардинальные меры в связи с произошедшим.

Тегусигальпа, Зоя Осколкова

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