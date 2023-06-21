российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 21 июня 2023, 14:14 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В женской тюрьме в Гондурасе погибли десятки заключенных

В Гондурасе более 40 человек стали жертвами столкновений в женской тюрьме. Об этом сообщает прокуратура страны.

Инцидент произошел в департаменте Франсиско Морасан. По версии следствия, конфликт случился между членами двух преступных группировок. В результате возник пожар.

25 человек сгорели заживо в закрытом помещении тюрьмы. 16 заключенных были ранены холодным или огнестрельным оружием и скончались от полученных травм. Пятеро пострадавших госпитализированы.

Президент Гондураса Сиомара Кастро заявила, что подобное могло произойти только при попустительстве силовых структур. Глава государства заверила, что намерена принять кардинальные меры в связи с произошедшим.

Тегусигальпа, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

В мире, Скандалы и происшествия,