В женской тюрьме в Гондурасе погибли десятки заключенных

В Гондурасе более 40 человек стали жертвами столкновений в женской тюрьме. Об этом сообщает прокуратура страны.
Инцидент произошел в департаменте Франсиско Морасан. По версии следствия, конфликт случился между членами двух преступных группировок. В результате возник пожар.
25 человек сгорели заживо в закрытом помещении тюрьмы. 16 заключенных были ранены холодным или огнестрельным оружием и скончались от полученных травм. Пятеро пострадавших госпитализированы.
Президент Гондураса Сиомара Кастро заявила, что подобное могло произойти только при попустительстве силовых структур. Глава государства заверила, что намерена принять кардинальные меры в связи с произошедшим.
Тегусигальпа, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube