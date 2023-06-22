Минобороны Мьянмы и два банка попали под санкции из-за российского оружия

Министерство обороны Мьянмы и два банка страны попали в санкционный список США за закупки вооружения у России. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на американский минфин.

В Вашингтоне считают, что министерство обороны Мьянмы продолжает импортировать товары и материальные средства на сумму не менее миллиарда долларов, в том числе у попавших под санкции российских компаний.

Услуги по обмену валюты правительству представляют две кредитные организации – Банк внешней торговли и Инвестиционный и коммерческий банк, которые и были добавлены в список санкций.

«Эти банки также позволяют государственным предприятиям Бирмы, приносящим доход, легко выходить на международные рынки, используя оффшорные счета», – говорится в сообщении министерства финансов США.

В 2021 году в Мьянме произошел государственный переворот. США ввели ограничения в отношении силовиков, захвативших власть, обвинив их в нарушениях прав человека.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»