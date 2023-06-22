Минобороны Мьянмы и два банка попали под санкции из-за российского оружия

Министерство обороны Мьянмы и два банка страны попали в санкционный список США за закупки вооружения у России. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на американский минфин.
В Вашингтоне считают, что министерство обороны Мьянмы продолжает импортировать товары и материальные средства на сумму не менее миллиарда долларов, в том числе у попавших под санкции российских компаний.
Услуги по обмену валюты правительству представляют две кредитные организации – Банк внешней торговли и Инвестиционный и коммерческий банк, которые и были добавлены в список санкций.
«Эти банки также позволяют государственным предприятиям Бирмы, приносящим доход, легко выходить на международные рынки, используя оффшорные счета», – говорится в сообщении министерства финансов США.
В 2021 году в Мьянме произошел государственный переворот. США ввели ограничения в отношении силовиков, захвативших власть, обвинив их в нарушениях прав человека.
Вашингтон, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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