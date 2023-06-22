В США разрешили продавать лабораторное куриное мясо

Две компании в США получили разрешение на продажу в супермаркеты и рестораны куриного мяса, которое было выращено в лаборатории. Об этом сообщает Associated Press.

Американские регуляторы признали пригодной в пищу продукцию компаний Upside Foods и Good Meat из штата Калифорния. Они будут продавать лабораторное мясо двум ресторанам высокой кухни в Сан-Франциско и Вашингтоне.

Отмечается, что мясо выращивается в лабораторных условиях из клеток живых птиц. На выходе продукт не похож на цыпленка или взрослую птицу, которую нужно разделывать, так как уже в процессе производства массе придается форма котлет, сосисок или кусочков филе.

В настоящее время выпускная мощность заводов по выращиванию искусственной курятины составляет около 22 тонн в год, что в миллион раз меньше потребности США в свежем мясе птицы.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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