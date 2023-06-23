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Пятница, 23 июня 2023, 15:47 мск

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Нигер исключил из гимна страны строки о благодарности Франции

Фото: Freepik

Парламент Нигера принял закон, исключающий из гимна страны строки о благодарности Франции. Об этом сообщают местные СМИ.

Текст гимна Нигера был написал французским композитором Морисом Альбером Тирье в 1961 году. В нем содержатся строки, указывающие на благодарность метрополии – Франции: «Давайте гордиться и благодарить за нашу свободу» и «Давайте избегать напрасных ссор».

«Парламентарии приняли в четверг закон, вносящий поправки в статью первую конституции о включении нового текста государственного гимна «Честь нации», – говорится в сообщении.

О планах изменить текст гимна, чтобы он соответствовал духу и положению современного Нигера, говорил еще предыдущий президент Махамат Иссуфу в 2019 году.

Ниамей, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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