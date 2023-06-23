В Таиланде школьник погиб при взрыве огнетушителя

В школе Таиланда взорвался огнетушитель. Один ученик погиб, еще 10 получили ранения. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел во время учений по пожарной безопасности, которые проходили на территории школы. Детям показывали, как пользоваться углекислотным огнетушителем, когда он внезапно взорвался.

17-летнего подростка откинуло на несколько метров ударной волной, он скончался на месте. При этом погибший не участвовал в демонстрации оборудования и сидел вдали от собравшихся.

Эксперты установили, что огнетушитель был повторно использован без предохранительного клапана, до начала урока он долго стоял на солнце. Инструкторам, проводившим занятие, предъявили обвинение в халатности.

Бангкок, Зоя Осколкова

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