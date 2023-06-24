В Японии подтвердили первый случай смерти пациента от вируса Оз

В Японии женщина умерла от вируса Оз. Это первый известный случай летального исхода от этой инфекции, пишет NHK со ссылкой на японское министерство здравоохранения.

Как уточнили в ведомстве, 70-летняя жительница префектуры Ибараки скончалась года назад. Врачи диагностировали у пациентки ишемический инсульт. Позже выяснилось, что женщина была заражена вирусом Оз. На ее теле обнаружили укус клеща.

Заболевшая жаловалась на слабость и потерю аппетита, затем у нее началась лихорадка. Анализ крови показал снижение уровня тромбоцитов, нарушение работы печени и наличие острой воспалительной реакции.

Отмечается, что это не первый случай заражения этим вирусом, но первый летальный исход. По словам вирусологов, на данный момент известно о наличии антител к вирусу Оз у некоторых переболевших, что говорит о том, что заболевание не всегда приводит к смерти.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила россиян об опасности клещей, которые могут переносить и заражать человека как минимум десятью опасными вирусами.

Токио, Зоя Осколкова

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