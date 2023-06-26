В Европе разрабатывают систему борьбы с гиперзвуковыми ракетами

Германия, Франция, Нидерланды и Италия собираются разработать совместную систему защиты от гиперзвукового оружия. Об этом сообщает The Telegraph.

Европейский разработчик производитель ракетных систем MBCA в настоящее время ведет переговоры с четырьмя странами. Предполагается, что прототип защитной системы появится в течение трех лет. По словам директора MBCA Эрика Беранже, проект повысит конкурентоспособность европейской промышленности, внесет вклад в укрепление индустрии суверенных ракетных систем континента.

Также известно, что компании Израиля и Великобритании разрабатывают способы борьбы со гиперзвуковым оружием.

Скорость обычных ракет составляет около 3 Маха, тогда как звуковые способны развивать скорость не менее чем 5 Маха – около 6 тысяч км в час, что примерно в пять раз превышает скорость звука. Наибольшую угрозу такое оружие представляет, как считается, для кораблей.

У России с 2018 года есть два типа гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Авангард». В 2021-м президент Владимир Путин заявил о завершении испытаний системы «Циркон». Тем временем, Китай также обзавелся гиперзвуковым оружием. По мнению американских спецслужб, новейшие ракеты большей дальности DF-27 способны уклониться от систем ПРО США.

Брюссель, Зоя Осколкова

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