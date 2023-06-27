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Вторник, 27 июня 2023, 14:44 мск

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В Дании коктейль «Белый русский» переименовали в «Белый украинец»

В одном из баров Дании переименовали коктейль «Белый русский» в «Белый украинец». При этом владельцев не волновал тот факт, что напиток не имеет отношения к России.

В сети появилось фото из одного из баров в городе Роскилле, где проходит ежегодный крупнейший музыкальный фестиваль Дании. В меню коктейль с классическим составом известным как «Белый русский» называется «Белый украинец». Бокал, судя по картинке, украшен желто-синим флагом Украины.

Стоит отметить, что коктейль «Белый русский» не имеет отношения к России, он назван так из-за водки в составе, которая традиционно ассоциируется с русскими.

Копенгаген, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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