Трамп единственный среди президентов США не является прямым потомком рабовладельцев

Дональд Трамп не является прямым потомком рабовладельцев, в отличие от всех ныне живущих экс-президентов США. Об этом пишет Reuter со ссылкой на исследование генеалогии американских политиков.

По данным агентства, не менее 100 конгрессменов являются прямыми потомками колонизаторов, владевших чернокожими рабами. Среди них и такие видные политики, как сенаторы-республиканцы Митч Макконнелл и Линдси Грэм и демократ Элизабет Уоррен.

Действующий глава Белого дома Джо Байден и все ныне живущие бывшие президенты США, кроме Дональда Трампа, также приходятся прямыми потомками рабовладельцев: Джимми Картер, Джордж Буш, Билл Клинтон и Барак Обама.

У Трампа немецкие корни, его предки по отцовской линии иммигрировали в США на рубеже XIX-XX веков, а его мать-шотландка Мэри Энн Маклауд приехала в Америку в 1930 году.

Представители агентства связались с каждым из 100 конгрессменов и 18 президентов, губернаторов или судей, предоставив документы, подтверждающие их связь с рабовладельческим предком. Ни один из 118 лидеров не оспаривал выводы о том, что хотя бы один из их предков владел рабами.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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