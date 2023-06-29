В Саудовской Аравии произошла перестрелка у консульства США

В Саудовской Аравии в перестрелке погиб охранник американского консульства. Открывший огонь также скончался. Об этом сообщает агентство SPA.

По данным правоохранителей, инцидент произошел возле здания американского консульства в Джидде. Мужчина вышел из автомобиля с оружием в руках. Его встретил сотрудник частной охраны.

В ходе перестрелки оба участника конфликта погибли. Отмечается, что никто из американских служащих консульства не пострадал.

В настоящее время проводится расследование. Полиция выясняет мотивы нападавшего. Посольство и консульство США остаются в контакте с властями Саудовской Аравии.

Эр-Рияд, Зоя Осколкова

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