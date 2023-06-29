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Четверг, 29 июня 2023, 16:19 мск

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В США посетительница подожгла отделение банка из-за длинной очереди

Американка устроила дебош, а затем бросила коктейль Молотова в отделении банка. Женщина вышла из себя из-за слишком долгого ожидания в очереди. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел в отделении Bank of America. Сначала посетительница устроила скандал, так как устала ждать своей очереди. Затем она начала угрожать, что устроит взрыв. Сотрудники банка вызвали полицию.

До приезда правоохранителей женщина успела бросить бутылку с зажигательной смесью, возник пожар. Кроме того, преступница повредила автомобиль на парковке.

Полицейские изучили записи с камер наблюдения и установили личность подозреваемой. Женщина признала вину и была приговорена к двум годам тюрьмы.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / США

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