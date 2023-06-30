российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 30 июня 2023, 10:36 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В США морские львы взбесились из-за ядовитых водорослей и покусали туристов

Фото: Freepik

В США морские львы ранили несколько человек, отдыхающих на пляжах. По словам ученых, это произошло из-за ядовитых водорослей. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Несколько инцидентов было зафиксировано на пляжах в Калифорнии. В округе Ориндж пострадали два человека, пятеро получили травмы в Санта-Барбаре и Вентуре. Среди пострадавших – серфингист, дайвер и отдыхающие.

Предположительно, морские львы были в раздражительном состоянии из-за нейротоксина, вырабатываемого водорослями Pseudo-nitzschia. Эти животные питаются рыбой, которая поглощает водоросли и накапливает в своем организме яд, что может стать причиной повреждения головного мозга, судорог и смерти морских обитателей.

Обычно морские львы не проявляют агрессии, но могут резко среагировать или даже укусить, если их дотронуться. Местным жителям рекомендовали не подходить близко к животным на пляжах.

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / США

США рассматривают передачу Украине кассетных боеприпасов / Запад потратил 170 млрд евро на помощь Украине / В США посетительница подожгла отделение банка из-за длинной очереди / Журнал National Geographic уволит из штата всех авторов / Китай требует от США отмены санкций для возобновления военных переговоров / В Саудовской Аравии произошла перестрелка у консульства США / Жителя США арестовали за мошенничество с навозом на 9 млн долларов / Россия вывозит своих дипломатов из США

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Туризм, США,