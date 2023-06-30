В США морские львы взбесились из-за ядовитых водорослей и покусали туристов

В США морские львы ранили несколько человек, отдыхающих на пляжах. По словам ученых, это произошло из-за ядовитых водорослей. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Несколько инцидентов было зафиксировано на пляжах в Калифорнии. В округе Ориндж пострадали два человека, пятеро получили травмы в Санта-Барбаре и Вентуре. Среди пострадавших – серфингист, дайвер и отдыхающие.

Предположительно, морские львы были в раздражительном состоянии из-за нейротоксина, вырабатываемого водорослями Pseudo-nitzschia. Эти животные питаются рыбой, которая поглощает водоросли и накапливает в своем организме яд, что может стать причиной повреждения головного мозга, судорог и смерти морских обитателей.

Обычно морские львы не проявляют агрессии, но могут резко среагировать или даже укусить, если их дотронуться. Местным жителям рекомендовали не подходить близко к животным на пляжах.

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

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