В ночном клубе в Камбодже при пожаре погибли восемь человек

В столице Камбоджи Пномпене произошел пожар в ночном клубе. По последним данным, погибли восемь человек. Об этом сообщает портал Star.

Инцидент произошел во время проведения ремонтных работ. Пламя вспыхнуло на пятом этаже здания. Рабочие не успели эвакуироваться и задохнулись.

По данным полицейских, среди погибших были шестеро китайцев, один гражданин Камбоджи и двое вьетнамцев.

Правоохранительные органы начали расследование причин произошедшего. В настоящее время в рамках этого дела задержаны четверо подозреваемых.

Пномпень, Зоя Осколкова

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