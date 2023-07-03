В ночном клубе в Камбодже при пожаре погибли восемь человек

В столице Камбоджи Пномпене произошел пожар в ночном клубе. По последним данным, погибли восемь человек. Об этом сообщает портал Star.
Инцидент произошел во время проведения ремонтных работ. Пламя вспыхнуло на пятом этаже здания. Рабочие не успели эвакуироваться и задохнулись.
По данным полицейских, среди погибших были шестеро китайцев, один гражданин Камбоджи и двое вьетнамцев.
Правоохранительные органы начали расследование причин произошедшего. В настоящее время в рамках этого дела задержаны четверо подозреваемых.
Пномпень, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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