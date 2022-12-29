В Камбодже вспыхнул отель-казино: 10 человек погибли, 50 остались в огненной ловушке

Отель-казино Grand Diamond City в Камбодже загорелся вскоре после полуночи 29 декабря. 10 человек погибли, около 30 пострадали, передает AP со ссылкой на местную полицию.

Пожар случился в городе Пойпет около границы с Таиландом. Власти подтвердили гибель 10 человек, еще 30 пострадали, некоторые находятся в критическом состоянии.

В отеле находились около 400 человек только обслуживающего персонала, число гостей не уточняется. Среди сотрудников и клиентов были граждане и Камбоджи, и Таиланда. Часть людей удалось вывести из здания, но порядка 50 человек оказались заблокированы огнем внутри.

Утром отель все еще полыхал. На месте работают 360 сотрудников экстренных служб и 11 пожарных машин. Часть спасателей прибыла на помощь из Таиланда. Они пытаются добраться до застрявших людей и ищут других выживших.

В турецком Стамбуле три человека пострадали в результате пожара в дорогом отеле.

Пойпет, Наталья Рязанова

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