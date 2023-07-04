200 млн долларов не помогли Нью-Йорку в борьбе с бездомными

В Нью-Йорке выросло число бездомных, несмотря на выделенные 200 млн долларов на решение этой проблемы. Об этом сообщает New York Post.

За год число людей без крова в «большом яблоке» выросло на 18%. В начале 2023 года в Нью-Йорке насчитывалось порядка 4 042 бездомных, в то время как в 2022 году их было 3 439.

Администрация города выделила 200 млн долларов на преодоление гуманитарного кризиса и информационно-пропагандистскую деятельность. Но всплеск бездомности остановить не удалось.

В свою очередь чиновники считают, что рост числа бездомных в 18% не так уж и плох. Поскольку общее количество приютов для нуждающихся в городе почти удвоилось.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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