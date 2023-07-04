В Белом доме США нашли похожий на кокаин белый порошок

Секретная служба США проводит расследование по факту обнаружения в Белом доме вещества, похожего на кокаин. Об этом сообщает Washington Post.

По данным издания, белый порошок обнаружили в администрации американского президента 2 июля. Тогда всех сотрудников пришлось эвакуировать. В момент обнаружения порошка президента США Джо Байдена в Белом доме не было.

Предварительный анализ показал, что вещество является кокаином. При этом в пожарной службе округа Колумбия заявили, что порошок не представляет опасности. В настоящее время проводятся дополнительные исследования, чтобы точно убедиться в том, что это был наркотик.

Тем временем, Секретная служба выясняет, каким образом кокаин мог оказаться в здании администрации.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»