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Вторник, 4 июля 2023, 16:17 мск

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В американском штате Техас жертвами стрельбы стали три человека

В США произошла стрельба в штате Техас. По последним данным, три человек погибли, восемь ранены. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию.

Перестрелка произошла в городе Форт-Уэрт минувшей ночью. Пока точно неизвестно, каковы причины инцидента, была ли это разборка между бандитскими группировками или бытовой конфликт.

Прибывшие на место полицейские обнаружили троих погибших, еще восемь человек получили ранения и были госпитализированы.

Это второй случай массовой стрельбы в США за последние сутки. Ранее сообщалось, что жертвами в Филадельфии стали четыре человека, позже число погибших увеличилось до пяти, еще восемь пострадали.

Остин, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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