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Среда, 5 июля 2023, 09:07 мск

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В США один человек погиб и четверо получили травмы при взрыве фейерверков

В американском штате Техас произошел незапланированный взрыв пиротехники. В результате один человек погиб, еще четверо пострадали. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в городе Гилмер во время подготовки фейерверков к празднованию Дня независимости США на ранчо. На место прибыли сотрудники Управления пожарной охраны штата, а также представители Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

Предварительное расследование не выявило каких-либо признаков халатности или иного серьезного нарушения. Причины произошедшего устанавливаются.

Накануне в штате Техас три человек погибли, восемь были ранены при стрельбе. Пока точно неизвестно, каковы причины инцидента, была ли это разборка между бандитскими группировками или бытовой конфликт.

Остин, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / США

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