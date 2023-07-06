В Лондоне автомобиль врезался в здание школы

В Лондоне автомобиль протаранил здание школы. В результате пострадали семь детей и двое взрослых. Об этом сообщает газета Daily Mail.

ДТП произошло на юго-западе Лондона в районе Уимблдон. По предварительной версии, женщине за рулем Land Rover стало плохо, она потеряла управление и въехала в школу.

На место ЧП прибыли два десятка машин скоро помощи и вертолет экстренных служб. Травмы получили семь детей и двое взрослых, их состояние не уточняется.

Как стало известно позже, автомобиль врезался в здание частной школы для девочек. В полиции заявили, что не рассматривают версию теракта.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»