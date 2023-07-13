Европейцы возмутились отпуском украинских беженцев на родине

Массовый отъезд украинских беженцев в отпуск на родину возмутил европейцев. Жители Чехии недовольны, что украинцы собираются отдохнуть на полученное от их государства пособие, а потом вернуться за новой выплатой, пишет Hlavné správy.

Издание узнало, что билеты на поезда из Чехии на Украину распроданы вплоть до середины августа. Но большинство уезжающих намерены осенью вернуться в европейские страны.

«Может, это удивляет только меня, но я что-то никогда в жизни не слышал, чтобы кто-то ездил отдохнуть в зону боевых действий. Как можно называть военными беженцами тех, кто едет «отдыхать» в страну, из которой бежал? Причем еще на пособия, которые получил в статусе беженца?» – задался вопросом региональный секретарь движения «Республика» в чешском Прешове Марек Курта.

Жители Европы все чаще проявляют недовольство поселившимися у них украинцами. В польском Люблине пожаловались, что все больше украинских беженцев увлекаются выпивкой и перестают заботиться о своих детях. В Германии шокированы ростом преступности среди несовершеннолетних: показатель вырос в десять раз после того, как страну заполонили беженцы с Украины.

Прага, Наталья Рязанова

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