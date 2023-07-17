Организация Североатлантического договора стала величайшей угрозой существованию человечества, уверен бывший независимый эксперт Совета по правам человека ООН Альфред де Зайас. Он призвал мир не верить созданному СМИ образу альянса и осознать ее сущность «преступной организации».

Эксперт признал, что НАТО создана после Второй мировой войны как оборонительная организация против СССР. Но после распада Союза и вывода его войск с территории Европы НАТО нацелилась исключительно на установление гегемонии США в мире.

С тех пор непогрешимым остался только ее образ в западной прессе. Военные НАТО открыто нарушали Гаагскую и Женевской конвенции, все эти факты задокументированы. Прямо сейчас любой трибунал с нужной юрисдикцией может судить натовские силы за военные преступления.

«В 1999 году НАТО без согласия Совбеза ООН подвергло Югославию бомбардировкам, нарушив Устав ООН. Это также повлекло за собой бомбардировки гражданских центров, применение обедненного урана и кассетных бомб. Югославия была лишь прелюдией к серии агрессий против Афганистана, Ирака, Ливии, Сирии и других стран», – написал Альфред де Зайас в статье для Global Times.

Он подчеркнул, что силы НАТО с 1990-х годов совершали военные преступления и преступления против человечности.

«Важно, чтобы мировое общественное мнение признало НАТО угрозой миру и безопасности человечества. Ее многочисленные провокации представляют величайшую опасность для нашего выживания как вида», – заявил обозреватель.

Вмешательство США в конфликт на Украине показало всему миру необходимость уничтожения их гегемонии, заявили эксперты. Вашингтон преувеличивает угрозы от других стран, чтобы вынудить союзников действовать в интересах Штатов.

Пекин, Наталья Рязанова

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