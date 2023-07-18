В США восьмилетний мальчик устроил гонки с полицией

В США арестовали восьмилетнего ребенка за угон автомобиля. Об этом сообщает издание Complex.

Инцидент произошел в штате Алабама. В полицию поступило сообщение об угоне автомобиля. Машину украл восьмилетний ребенок.

Малолетний угонщик проигнорировал требование полицейских об остановке, а затем врезался в другой автомобиль и попытался сбежать пешком, но был пойман.

Мальчику предъявили обвинение в ограблении первой степени, попытке скрыться с места преступления и хранении огнестрельного оружия.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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