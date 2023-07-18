российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 18 июля 2023, 14:11 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В США восьмилетний мальчик устроил гонки с полицией

В США арестовали восьмилетнего ребенка за угон автомобиля. Об этом сообщает издание Complex.

Инцидент произошел в штате Алабама. В полицию поступило сообщение об угоне автомобиля. Машину украл восьмилетний ребенок.

Малолетний угонщик проигнорировал требование полицейских об остановке, а затем врезался в другой автомобиль и попытался сбежать пешком, но был пойман.

Мальчику предъявили обвинение в ограблении первой степени, попытке скрыться с места преступления и хранении огнестрельного оружия.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / США

FT: Россия может получить доступ к письмам для армии США из-за опечатки / Global Times: НАТО стала главной угрозой для человечества / Американский эсминец направился на Ближний Восток из-за роста напряженности / Экс-президент Украины раздражен итогами саммита НАТО / Спикер Госдумы назвал президента США «глубоко больным человеком» и предложил ему медпомощь в России / Пентагон обещал помочь Киеву с разминированием после обстрела кассетными бомбами / Пассажиры лайнера в США получили серьезные травмы во время турбулентности / Посол Антонов уличил Запад в лицемерии по вопросу размещения ядерного оружия

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Транспорт, США,