Пентагон признал, что ракеты КНДР могут долететь до США

Ракета КНДР могут преодолеть большое расстояние и нанести удар по территории Штатов, признал глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмирал Джон Акуилино.

Он напомнил, что Пхеньян недавно показал технические возможности своего оружия. «Возможности, которые они продемонстрировали недавно, по нашим оценкам, позволяют достичь территории США», – сказал эксперт.

Американские эксперты пока не могут прогнозировать угрозу применения Северной Кореей ядерного оружие против Штатов, сообщил Акуилино. Боеголовку нужно модифицировать, чтобы она могла нести ядерный заряд, но пока непонятно, под силу ли это северокорейским специалистам пишут «Известия».

КНДР 19 июля провела очередные ракетные испытания. Около 3:30 и 3:46 часов были запущены две баллистические ракеты в сторону Восточного моря. Они пролетели 550-600 км и упали в море за пределами исключительной экономической зоны Японии, передает агентство «Рёнхап».

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи назвал ракетные испытания «серьезной провокацией» и «явным нарушением резолюций Совбеза ООН».

12 июля КНДР провела пуск межконтинентальной баллистической ракеты с дальностью полета около 15 тыс. км. При обычной траектории ракета могла бы долететь до любой точки в США.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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