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Среда, 12 июля 2023, 10:19 мск

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NHK: запущенная КНДР ракета могла бы достичь любой точки на территории США

Выпущенная КНДР межконтинентальная баллистическая ракета могла бы достичь территории США. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники в японском министерстве обороны.

По словам собеседника телеканала, расчетная дальность полета ракеты может составлять около 15 тысяч километров. При обычной траектории она могла бы долететь до любой точки США. Однако ракета была запущена под большим углом, высота ее полета, согласно данным ведомства, составила 6 тысяч километров.

В результате МБР находилась в воздухе 74 минуты, преодолела около 1 тысячи километров и упала в Японское море в 250 км от острова Хоккайдо.

Ранее Минобороны Северной Кореи пригрозило США из-за нарушения своего воздушного пространства американскими самолетами-разведчиками. Пхеньян предупредил Вашингтон, что готов воспользоваться своим правом сбить иностранный самолет в своем небе.

Токио, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Северная Корея

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