КНДР пригрозила сбивать самолеты-разведчики США в своем небе

Минобороны КНДР сделало строгое предупреждение США из-за нарушения своего воздушного пространства американскими самолетами-разведчиками. Пхеньян предупредил Вашингтон, что готов воспользоваться своим правом сбить иностранный самолет в своем небе.

«США придется дорого расплатиться за свою провокационную воздушную разведку с вторжением без уведомления в наше воздушное пространство. Нет никакой гарантии, что не произойдет шокирующее уничтожение стратегического самолета-разведчика американских ВВС», – цитирует заявление министерства ЦТАК.

В Минобороны КНДР назвали провокацией масштабную переброску американских воздушных разведсредств на Корейский полуостров. С учетом нестабильной обстановки в регионе действия США подталкивают ситуацию к «необратимой катастрофе».

«Мы проявляем максимальную терпеливость и выдержку, но всему свой предел. Все провокационные действия США должны немедленно прекратиться. Мы делаем строгое предупреждение», – говорится в заявлении.

Ранее Пхеньян уже предупреждал Вашингтон, что наращивание американского присутствия может довести ситуацию на Корейском полуострове до ядерной войны.

Пхеньян, Наталья Рязанова

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