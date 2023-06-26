КНДР: США подводят противостояние на Корейском полуострове к ядерной войне

Северная Корея указывает на то, что Вашингтон может довести ситуацию на Корейском полуострове до ядерной войны. Об этом говорится в докладе института по делам США при Министерстве иностранных дел КНДР.

«Из-за воинственного бесчинства США сейчас уровень военной напряженности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии, где и без того царит нестабильность, ближе подходит к пределу возникновения ядерной войны», – публикует отрывки из доклада Центральное телеграфное агентство Кореи.

По мнению авторов, США все более настойчиво прибегают к «тревожным враждебным действиям, грубо нарушающим суверенитет и интересы» КНДР. Эскалация конфликта может перерасти в термоядерную войну не только на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии, но и во всем мире, что приведет к самым катастрофическим последствиям для всего человечества.

В Пхеньяне подчеркнули, что продолжат укреплять самооборону для защиты своего суверенитета, если Вашингтон не откажется от враждебной политики и постоянной военной угрозы в отношении КНДР.

Пхеньян, Зоя Осколкова

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