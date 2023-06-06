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Вторник, 6 июня 2023, 09:06 мск

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Военный альянс Южной Кореи и США стал ядерным

Фото: Freepik

Союз Республики Корея и США преобразован в альянс, основанный на ядерном оружии. Об этом заявил южнокорейский президент Юн Сук Ель.

Южная Корея и США подписали так называемую «Вашингтонскую декларацию», которая значительно усиливает действие американских ядерных активов в рамках расширенных мер сдерживания.

По словам главы государства, Сеул обязан защищать свою безопасность в то время, как КНДР наращивает свой ядерный и ракетный потенциал. Именно поэтому была создана более прочная ядерная основа альянса Южной Кореи и США.

Напомним, ранее резидент Юн Сок Ель пообещал активнее помогать Украине в связи с конфликтом с Россией. В частности, нарастить объемы нелетальной помощи.

Сеул, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / США

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