Военный альянс Южной Кореи и США стал ядерным

Союз Республики Корея и США преобразован в альянс, основанный на ядерном оружии. Об этом заявил южнокорейский президент Юн Сук Ель.

Южная Корея и США подписали так называемую «Вашингтонскую декларацию», которая значительно усиливает действие американских ядерных активов в рамках расширенных мер сдерживания.

По словам главы государства, Сеул обязан защищать свою безопасность в то время, как КНДР наращивает свой ядерный и ракетный потенциал. Именно поэтому была создана более прочная ядерная основа альянса Южной Кореи и США.

Напомним, ранее резидент Юн Сок Ель пообещал активнее помогать Украине в связи с конфликтом с Россией. В частности, нарастить объемы нелетальной помощи.

Сеул, Зоя Осколкова

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