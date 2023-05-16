Президент Южной Кореи пообещал увеличить поддержку Украины

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель пообещал активнее помогать Украине в связи с конфликтом с Россией. В частности, нарастить объемы нелетальной помощи, передает агентство «Рёнхап».

Президент Юн принимал первую леди Украины Елену Зеленскую, которая попросила «увеличить помощь в тех областях, где это возможно».

«Президент выразил поддержку и солидарность правительства и народа Южной Кореи с Украиной. Президент Юн ответил, что мы будем активно поддерживать украинский народ в тесном сотрудничестве с государствами-членами НАТО и международным сообществом», – сообщил пресс-секретарь президента Ли До Ун на брифинге для прессы.

Республика Корея отправляет Украине только нелетальную помощь. Руководство Евросоюза планирует надавать на Сеул во время саммита ЕС-Южная Корея 22 мая в плане оказания помощи Украине. Они намерены добиться «большей открытости» по вопросу передачи Киеву боеприпасов и военного оборудования.

Сеул, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»