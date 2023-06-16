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Американская атомная подлодка с ракетами «Томагавк» прибыла в Южную Корею

Фото: Pixabay

Американская атомная подводная лодка Michigan с крылатыми ракетами «Томагавк» прибыла в Южную Корею. Об этом сообщает южнокорейское министерство обороны.

По данным агентства Yonhap, субмарина прибыла на следующий день после пусков Северной Кореей двух баллистических ракет в сторону Восточного моря. Предположительно, снаряды упали в водах в районе японской префектуры Исикава, которые входят в исключительную экономическую зону Японии.

Прибытие подлодки ВМС США предусмотрено так называемой «Вашингтонской декларацией», которая значительно усиливает действие американских ядерных активов в Южной Корее в рамках расширенных мер сдерживания КНДР. В числе прочего, документ предусматривает периодические заходы американских атомных подлодок в южнокорейские порты.

Как уточнили в оборонном ведомстве, в ближайшее время пройдут совместные учения по специальным операциям с участием субмарины. Цель маневров – усиление взаимодействия и возможностей в области реагирования на растущие угрозы со стороны Северной Кореи.

Сеул, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Северная Корея

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