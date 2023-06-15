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Четверг, 15 июня 2023, 15:45 мск

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Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности

КНДР выпустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

По данным Комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея, ракеты были запущены из района Сунан в пригороде Пхеньяна. Они упали, предположительно, в водах в районе японской префектуры Исикава, которые входят в исключительную экономическую зону.

Произошедшее стало поводом для созыва заседания Совета национальной безопасности Японии. Власти обсуждают меры реагирования и анализируют информацию, полученную на данный момент.

«Премьер-министр Кисида, министр иностранных дел Хаяси, министр обороны Хамада и другие министры прибыли в официальную резиденцию премьер-министра», – сообщила телекомпания NHK со ссылкой на Минобороны Японии.

Пхеньян, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Северная Корея

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