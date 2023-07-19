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Среда, 19 июля 2023, 15:53 мск

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Великобритания планирует обновить свой ядерный арсенал

Минобороны Великобритании сообщило о планах обновить ядерный арсенал страны. Об этом говорится в докладе оборонного ведомства, опубликованном на сайте правительства королевства.

Обновленный документ предусматривает продление программы по замене устаревающих атомных подводных лодок на подлодки типа Dreadnought. Ожидается, что первая такая субмарина поступит на вооружение в начале 2030-х годов.

«Чтобы гарантировать, что мы поддерживаем эффективное сдерживание на протяжении введения в эксплуатацию подводных лодок типа Dreadnought, мы также заменим наши существующие ядерные боеголовки», – отмечается в докладе.

В документе подчеркивается, что новые боеголовки проектируются и производятся в Соединенном Королевстве. Армия получила на силы ядерного сдерживания дополнительно 3 млрд фунтов стерлингов на ближайшие два года и еще 6 млрд на последующие три года.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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