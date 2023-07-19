Во Франции цены на электричество могут взлететь на 76%

Французские власти решили постепенно отменить «тарифный щит» по оплате электроэнергии для жителей страны. Первое повышение цен составит 10%, а к 2025 году – 76%, передает телеканал CNews со ссылкой на источники в правительстве.

С 1 августа тариф вырастет на 10% для всех домохозяйств и малого бизнеса. Порядка 37% от суммы счетов по-прежнему будут покрываться за счет тарифного щита.

Сейчас компенсация составляет 43%, но с 1 февраля тариф на электроэнергию в стране уже вырос на 15%. Оппозиция недовольна таким быстрым ростом: на четверть за полгода, и винит в этом политику президента Франции Эммануэля Макрона, которая «разоряет французов».

Согласно планам властей, к 2025 году электричество подорожает на 76%, а общий рост цен с 2022 по 2025 год составит 105%.

Осенью 2022 года цены на электроэнергию в Италии выросли на 136% в годовом выражении, что стало рекордом для страны. Энергия в странах Европы резко подорожала после отказа ЕС от российского топлива.

Париж, Наталья Рязанова

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