В ООН предрекли рост числа суицидов из-за общения с ИИ

Число самоубийств в результате использования искусственного интеллекта (ИИ) в будущем будет только расти. Об этом заявил спецпосланник генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша по технологиям Амандип Сингх Гилл.

Гилл прокомментировал случай в Бельгии, где мужчина покончил с собой после общения с чат-ботом «Элизой».

«Это печальный пример, который удалось зафиксировать, но, к сожалению, будут и другие», – цитирует представителя ООН «РИА Новости».

Как сообщалось в марте, житель Бельгии покончил с собой после шести недель общения с чат-ботом, которого разработчик позиционирует как цифрового психотерапевта. Вдова погибшего рассказала, что сеансы связи с ИИ становились все более продолжительным, а вскоре приобрели непрерывный характер. Когда переписку восстановили, оказалось, что мужчина высказывал чат-боту свои мысли об уходе из жизни. Но «Элиза» ни разу не попыталась отговорить его.

Москва, Зоя Осколкова

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