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Среда, 26 июля 2023, 12:54 мск

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В Польше выдачу пособий украинцам назвали унижением трудолюбивых поляков

Выплата пособий украинцам, которые большую часть времени проводят на родине, стала унижением для трудолюбивых граждан Польши, заявил председатель Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш.

Он отметил, что большинство граждан Украины ведут себя не как беженцы: приезжают в Польшу за пособием и отбывают обратно на Украину. Этим они и польские власти, допускающие такое поведение, унижают «трудолюбивых поляков», которым приходится зарабатывать на жизнь.

«Я редко употребляю такие слова, но это дармоеды, дебоширы и бездельники. Поляки нервничают, замечая украинцев, приезжающих за пособием в 500 злотых, а затем возвращающихся на родину», – сказал политик в беседе с Wprost.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что киевский режим тоже выбрал потребительскую модель в отношениях с Варшавой.

«Помощь, которую мы оказали в том числе в немедленном открытии границ для их продовольствия не была взаимной», – посетовал политик. Но в отношениях между странами невозможно постоянно требовать помощи и ничего не отдавать взамен.

В Чехии возмутились массовым отъездом украинских беженцев в отпуск на родину. Европейцы недовольны, что украинцы собираются отдохнуть на полученное от их государства пособие, а потом вернуться за новой выплатой.

Варшава, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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