Выплата пособий украинцам, которые большую часть времени проводят на родине, стала унижением для трудолюбивых граждан Польши, заявил председатель Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш.

Он отметил, что большинство граждан Украины ведут себя не как беженцы: приезжают в Польшу за пособием и отбывают обратно на Украину. Этим они и польские власти, допускающие такое поведение, унижают «трудолюбивых поляков», которым приходится зарабатывать на жизнь.

«Я редко употребляю такие слова, но это дармоеды, дебоширы и бездельники. Поляки нервничают, замечая украинцев, приезжающих за пособием в 500 злотых, а затем возвращающихся на родину», – сказал политик в беседе с Wprost.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что киевский режим тоже выбрал потребительскую модель в отношениях с Варшавой.

«Помощь, которую мы оказали в том числе в немедленном открытии границ для их продовольствия не была взаимной», – посетовал политик. Но в отношениях между странами невозможно постоянно требовать помощи и ничего не отдавать взамен.

В Чехии возмутились массовым отъездом украинских беженцев в отпуск на родину. Европейцы недовольны, что украинцы собираются отдохнуть на полученное от их государства пособие, а потом вернуться за новой выплатой.

Варшава, Наталья Рязанова

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