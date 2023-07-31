The Times: Лондон уничтожил 40 танков Challenger-2 вместо отправки Киеву

Минобороны Великобритании за несколько лет уничтожило более 40 списанных танков Challenger-2. Военные эксперты отметили, что эта техника могла бы отправиться на Украину, пишет The Times.

Challenger-2 считаются очень крупными для Европы. Большая их часть пылилась на складах, некоторые танки требовали ремонта. Техобслуживание, как и хранение, обходилось стране в круглую сумму. С целью сократить оборонные расходы боевые машины подвели под списание.

В 2010-2014 годах утилизировали более 40 танков, что обошлось британскому бюджету в миллионы фунтов стерлингов. Теперь военные эксперты заявили, что уничтоженные танки могли бы помочь Украине в конфликте с Россией.

«Министерство обороны уничтожило десятки танков, которые могли быть отправлены для поддержки Украины», – говорится в статье.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес остался недоволен отношением Украины на фоне массовой военной помощи Запада. Министр посоветовал Киеву чаще благодарить за переданное оружие и не относиться к британскому военному ведомству, как к службе доставки Amazon.

Лондон, Наталья Рязанова

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