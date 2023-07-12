Бен Уоллес заявил Киеву: «Мы не Amazon»

Министр обороны Великобритании рекомендовал Украине сказать больше «спасибо» за помощь Запада и не относится к британскому военному ведомству, как к службе доставки Amazon, – пишет в среду, 12 июля, британское издание The Guardian.

В заметке издания, в частности, говорится: «Министр обороны Великобритании Бен Уоллес предположил, что Украине следует уделять больше внимания благодарности Западу за помощь после того, как Зеленский пожаловался на то, что его стране не был установлен четкий график или набор условий для вступления в НАТО».

«Хотим мы этого или нет, но люди хотят видеть толику благодарности. Иногда вы просите страны отказаться от своих собственных запасов оружия. Иногда приходится убеждать законодателей на Капитолийском холме в Америке», – заявил Уоллес и рассказал, что ездил в Украину в прошлом году, чтобы получить список покупок оружия.

«Знаете, мы не Amazon. Я сказал им это в прошлом году, когда проехал 11 часов, чтобы получить список вооружений», – подчеркнул глава британского минобороны.

Лондон, Иван Бабурин

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