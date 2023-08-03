Великобритания выдворит более 100 тыс. украинских беженцев

Порядка 100 тыс. украинских беженцев могут попасть под депортацию из Великобритании в 2025 году. Срок их виз закончится, а решение об изменении их статуса пока даже не обсуждается, пишет The Telegraph.

Британские депутаты-консерваторы призвали напомнить приехавшим в страну украинцам, что их визы рассчитаны только на три года. У 100 тыс. человек визы действительны до 2025 года, и их выдворят из страны, если статус беженцев не изменится.

Экс-министр юстиции Роберт Бакленд напомнил, что украинских беженцев впустили в страну из-за «особо срочной и беспрецедентной ситуации». Но теперь нужно либо предоставлять им более постоянный статус, либо выдворять из страны. Бывший министр исключил вариант, при котором беженцам могут предоставить полное гражданство.

По данным издания, в Великобритании находятся около 182 тыс. граждан Украины, прибывших после начала специальной военной операции.

Британские власти уже к концу 2022 года начали тихо сворачивать программу «Дома для Украины». По ней беженцев обеспечивали жильем, а приютившие их британские семьи получали денежную компенсацию из госбюджета. Через полгода действия программы британцы возмутились тем, что стоимость жизни растет, а сумма компенсации нет. Они стали отказывать украинцам, и почти две тысячи украинских семей остались без жилья.

Лондон, Наталья Рязанова

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