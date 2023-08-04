В Казахстане предложили запретит кражу невест под угрозой тюрьмы

Уполномоченный по правам человека в Казахстане предложил включить в Уголовный кодекс отдельную статью за кражу невест. Генпрокуратура республики поддержала инициативу, сообщили в офисе омбудсмена.

«Уполномоченным направлено предложение о введении в Уголовный кодекс отдельной статьи 125-1 «Похищение лица с целью заключения брака», которая окажет предупреждающий эффект, позволив снизить уровень преступности в отношении женщин», – говорится в сообщении.

В офисе омбудсмена отметили, что с 2019 года зарегистрировано 214 дел о похищении людей. Но достоверных данных по кражам девушек с целью вступления в брак нет, потому что в УК нет отдельного состава. Вступившие в барк по принуждению девушки зачастую не могут получить образование и оказываются в зависимости от мужа. Они же часто становятся жертвами домашнего насилия.

«Во всем мире 736 млн женщин подверглись физическому и иному насилию. Из них более 640 млн (87%) женщин и девочек в возрасте от 15 лет. Только за последние два с половиной года в нашей стране домашними агрессорами совершено 300 убийств», – пояснили в офисе омбудсмена.

Предложение основано на опыте соседних Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана. Генеральная прокуратура уже поддержала инициативу.

Астана, Наталья Рязанова

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