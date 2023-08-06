«Недоверие и разрозненность нарастают»: генсек ООН «забыл» упомянуть США в речи о ядерной бомбардировке Хиросимы

Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил об опасности ядерной войны в своем послании по случаю проходящих в Японии памятных мероприятий, приуроченных к 78-й годовщине американской атомной бомбардировки Хиросимы.

«Барабаны ядерной войны бьют вновь. Недоверие и разрозненность нарастают. Ядерная тень, что нависала над миром в период холодной войны, появилась вновь, а некоторые страны снова безрассудно бряцают ядерным мечом, угрожая использовать это средство уничтожения», – говорится в обращении Гуттериша (цитата по ТАСС).

Генеральный секретарь призвал к полному отказу всех стран от ядерного оружия. «Единственный путь исключить риск ядерной войны – это полностью уничтожить ядерное оружие <...>. Избавление от ядерного оружия остается высочайшим приоритетом в сфере разоружения. Мы не успокоимся, пока ядерная тень не исчезнет раз и навсегда», – резюмировал Гутерриш, но при этом в своем послании он ни разу не упомянул США как страну, ответственную за ядерную бомбардировку Хиросимы почти 80 лет назад.

Токио, Светлана Антонова

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